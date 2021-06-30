Путин анонсировал написание аналитической статьи о русском народе

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве заявил, что напишет аналитическую статью о русском народе.

На протяжении всей истории русский народ пытались разделить, отметил глава государства. Эта тема носит масштабный характер. Формат прямой линии не позволяет полностью ее охватить. Поэтому будет написана отдельная статья, пояснил Путин. В аналитическом материале президент России обозначит свою позицию по озвученной теме.

Прямая линия с Владимиром Путиным началась в 12:00 по московскому времени. Главные телеканалы и информационные агентства страны транслируют мероприятие.