Владимир Путин рассказал о приезде «черненьких»

Москва, 30 июня. Российский президент Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос о разделении народов.

По словам главы государства, он не считает украинский народ недружественным. В продолжение этой темы президент сказал, что много «черненьких» из Африки приезжают в Россию.

«Евреи приезжают, из Африки вообще черненькие приезжают, из Европы приезжают», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что русские и украинцы — один народ.

Глава государства до этого напомнил, как прививали людей в СССР. По его словам, людей не спрашивали о желании вакцинироваться.