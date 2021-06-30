Президент России ответил на вопрос третьеклассника о формате нового учебного года

Москва, 30 июня. Третьеклассник из Москвы в формате аудио задал вопрос президенту России Владимиру Путину о том, в каком формате школьники будут встречать новый учебный год.

Глава государства отметил, что не может прямо сейчас ответить на данный вопрос, все будет зависеть от ситуации, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране.

Путин выразил надежду, что младшие классы будут ходить в школу в очном формате. В отношении старших классов, нужно будет смотреть по ситуации. Также он понадеялся, что будет достигнут коллективный иммунитет, школы, вузы и предприятия будут работать в обычном режиме.

Президент сообщил, что власти постараются уделить внимание каждому вопросу россиян, заданному в формате прямой линии.