Ведущие шоу «Орел и Решка» Тодоренко и Родригез посетили Волгоград

Волгоград, 30 июня. Волгоград может стать частью туристического телешоу «Орел и Решка». В город-герой приехали известные ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Фотографию с телеведущим и популярным блогером на своей странице в социальной сети выложил депутат областной думы Алексей Волоцков. Он отметил, что Родригез посетил город по приглашению региона.

Известная телеведущая Регина Тодоренко сообщила в своем Instagram-аккаунте, что находится в Волгограде. Дата выхода в эфир передачи с участием города-героя не сообщается, пишет издание «Волгоградская правда».

Регина Тодоренко показала поклонникам, как выглядела до того, как стала популярной. Карьеру телеведущая начинала в передаче «Фабрика звезд — 2», однако популярность пришла к ней после участия в качестве ведущей в шоу про путешествия «Орел и Решка». Сейчас на Instagram-аккаунт звезды подписано более 8 млн почитателей.