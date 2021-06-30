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Путин сообщил о выделении средств на реабилитацию после коронавируса

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:41
Общество
Путин сообщил о выделении средств на реабилитацию после коронавируса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июня. Россия выделит специальные средства для реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, средства направлены на создание системы реабилитации. В ближайшие планы входит заключение контрактов на приобретение необходимого медицинского оборудования.

В данный момент президент РФ проводит прямую линию с жителями страны. Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире уже в 18-й раз. В этом году значительная часть вопросов касается коронавируса и вакцинации от заболевания.

В частности, российский лидер уже отметил, что вакцины от COVID-19 могут иметь противопоказания и побочные эффекты, однако заболеть и находиться в группе риска еще опаснее.

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