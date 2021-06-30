Владимир Путин ответил на вопрос о рисках и противопоказаниях для прививки

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин отвечает на вопросы граждан страны в ходе прямой линии 30 июня.

Глава государства получил вопрос от девушки, которой не смогли рассказать, есть ли для нее какие-либо противопоказания. Россиянка хотела узнать у российского лидера, где можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы о рисках вакцинации.

«Ответ очень простой, лежит на поверхности», — указывает Путин.

Он рассказал, что если у человека есть какие-либо хронические или недавно приобретенные заболевания, то ему лучше пообщаться со своим ведущим врачом. Он должен ответить, отмечает президент страны.

Также в ходе мероприятия российский лидер указал на безопасность прививки от COVID-19. Не было ни одного серьезного осложнения, добавил глава государства.