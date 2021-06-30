Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 12:55
12:54
Происшествия
Адвокат Израйлита сообщил об исчезновении декларации из материалов дела
12:53
Экономика
Владимир Путин озвучил уровень годовой инфляции в России
12:52
Экономика
Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России
12:52
Общество
«Везде хватает узколобых людей»: Путин высказался об украинских националистах
12:51
Политика
Путин прокомментировал исключение русских из коренных народов Украины
12:50
Весь мир
Частный спонсор оплатит размещение Нацгвардии США на южной границе Техаса
12:47
Весь мир
Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
12:47
Армия
Путин объяснил свое решение привиться «Спутником V» вакцинацией в ВС РФ
12:45
Политика
Путин объяснил братство русских и украинцев на примере жителей Израиля
12:45
Политика
«О чем разговаривать?»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским
Все новости

Владимир Путин ответил на вопрос о рисках и противопоказаниях для прививки

Общество
Владимир Путин ответил на вопрос о рисках и противопоказаниях для прививки
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин отвечает на вопросы граждан страны в ходе прямой линии 30 июня.

Глава государства получил вопрос от девушки, которой не смогли рассказать, есть ли для нее какие-либо противопоказания. Россиянка хотела узнать у российского лидера, где можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы о рисках вакцинации.

«Ответ очень простой, лежит на поверхности», — указывает Путин.

Он рассказал, что если у человека есть какие-либо хронические или недавно приобретенные заболевания, то ему лучше пообщаться со своим ведущим врачом. Он должен ответить, отмечает президент страны.

Также в ходе мероприятия российский лидер указал на безопасность прививки от COVID-19. Не было ни одного серьезного осложнения, добавил глава государства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владимир Путин ответил на вопрос о рисках и противопоказаниях для прививки
путин президент прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru