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Путин рассказал о возможностях бесплатной реабилитации после коронавируса

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:46
Общество
Путин рассказал о возможностях бесплатной реабилитации после коронавируса
Pr Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 30 июня. Глава российского государства Владимир Путин ответил на обращение из Омска. Президенту задал вопрос мужчина, переболевший коронавирусом.

Россиянин захотел узнать, платная или бесплатная реабилитация после COVID-19. Такая медпомощь оказывается на бесплатной основе, на это выделяются средства, отметил глава государства в рамках прямой линии.

В 2021-м Владимир Путин принимает участие в прямой линии в 18-й раз. В прошлом году такой формат общения главы РФ с гражданами не проводился из-за ситуации с коронавирусом.

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