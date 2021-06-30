Путин рассказал о возможностях бесплатной реабилитации после коронавируса

Москва, 30 июня. Глава российского государства Владимир Путин ответил на обращение из Омска. Президенту задал вопрос мужчина, переболевший коронавирусом.

Россиянин захотел узнать, платная или бесплатная реабилитация после COVID-19. Такая медпомощь оказывается на бесплатной основе, на это выделяются средства, отметил глава государства в рамках прямой линии.

В 2021-м Владимир Путин принимает участие в прямой линии в 18-й раз. В прошлом году такой формат общения главы РФ с гражданами не проводился из-за ситуации с коронавирусом.