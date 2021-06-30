Путин рассказал, как прививалась его дочь и болели ли близкие

Москва, 30 июня. Дочь президента России Владимира Путина вакцинировалась с помощью «Спутника V», выяснили журналисты в ходе прямой линии с главой государства.

Множество вопросов касалось коронавируса, карантинных мер и вакцинации. Российский президент рассказал, как его ближайший круг перенес последствия распространения коронавирусной инфекции.

«Дочка моя тоже сделала «Спутник V». Была температура одни сутки, потом все прошло... Близкие мои люди тоже некоторые вакцинировались. Заболели, но достаточно быстро все прошло. Никакими тяжелыми препаратами не лечились даже», — рассказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал активность граждан и число поступивших вопросов. К окончанию прямой линии ожидается более миллиона обращений.