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Путин напомнил, как прививали людей в СССР

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:42
Общество
Путин напомнил, как прививали людей в СССР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июня. Советских граждан не спрашивали о желании вакцинироваться. Они прививались в обязательном порядке, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что жил в простой рабочей семье и помнит, как прививали людей при жесткой системе вакцинации. По словам президента, процедура носила обязательный характер.

Ранее Владимир Путин сказал, что не является сторонником обязательной вакцинации. Прямая линия проходит в Москве 30 июня. Ведущие телеканалы и информагентства страны запустили трансляцию.

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путин ссср вакцинация
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