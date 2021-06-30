Путин напомнил, как прививали людей в СССР

Москва, 30 июня. Советских граждан не спрашивали о желании вакцинироваться. Они прививались в обязательном порядке, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что жил в простой рабочей семье и помнит, как прививали людей при жесткой системе вакцинации. По словам президента, процедура носила обязательный характер.

Ранее Владимир Путин сказал, что не является сторонником обязательной вакцинации. Прямая линия проходит в Москве 30 июня. Ведущие телеканалы и информагентства страны запустили трансляцию.