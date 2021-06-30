Президент России рассказал, как привились его близкие от коронавируса

Москва, 30 июня. Владимир Путин рассказал во время 18-й прямой линии о том, что многие из его близких уже вакцинировались от коронавируса.

Президент рассказал, что некоторые из его близких болели COVID-19, но, к счастью, перенесли заболевание в легкой степени. Им не пришлось лечиться никакими тяжелыми препаратами. Президент заявил, что вакцинация от коронавируса, конечно же, имеет смысл.

Посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным можно в течение трех часов в эфирах Первого канала, «России-1», «России-24», НТВ, ОТР, «Мира», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».