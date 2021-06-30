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Президент России рассказал, как привились его близкие от коронавируса

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:47
Политика
Президент России рассказал, как привились его близкие от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июня. Владимир Путин рассказал во время 18-й прямой линии о том, что многие из его близких уже вакцинировались от коронавируса.

Президент рассказал, что некоторые из его близких болели COVID-19, но, к счастью, перенесли заболевание в легкой степени. Им не пришлось лечиться никакими тяжелыми препаратами. Президент заявил, что вакцинация от коронавируса, конечно же, имеет смысл.

Посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным можно в течение трех часов в эфирах Первого канала, «России-1», «России-24», НТВ, ОТР, «Мира», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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