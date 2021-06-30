Росгвардия организовала для сотрудников просмотр прямой линии с Путиным

Санкт-Петербург, 30 июня. Сотрудники и военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии получили возможность посмотреть во время службы прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба ведомства, просмотр трансляции организован в частях и подразделениях, дислоцированных в 11 регионах страны.

Отмечается, что те сотрудники, которые задействованы в дежурных сменах по охране важных государственных объектах, и те, кто обеспечивают общественный порядок, смогут увидеть прямую линию с главой государства в записи.

Прямая линия с Путиным проходит в 18-й раз. В этом году на нее поступило свыше 1,5 миллиона вопросов от россиян. Причем большая часть была прислана через call-центр.