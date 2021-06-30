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Росгвардия организовала для сотрудников просмотр прямой линии с Путиным

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:40
Общество
Росгвардия организовала для сотрудников просмотр прямой линии с Путиным
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 30 июня. Сотрудники и военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии получили возможность посмотреть во время службы прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба ведомства, просмотр трансляции организован в частях и подразделениях, дислоцированных в 11 регионах страны.

Отмечается, что те сотрудники, которые задействованы в дежурных сменах по охране важных государственных объектах, и те, кто обеспечивают общественный порядок, смогут увидеть прямую линию с главой государства в записи.

Прямая линия с Путиным проходит в 18-й раз. В этом году на нее поступило свыше 1,5 миллиона вопросов от россиян. Причем большая часть была прислана через call-центр.

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