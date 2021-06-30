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Путин назвал препарат, которым привилась от коронавируса его дочь

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:44
Общество
Путин назвал препарат, которым привилась от коронавируса его дочь
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии раскрыл название препарата, которым прошла вакцинацию от коронавируса его дочь.

Лидер страны и его дочь сделали прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». По словам президента, на следующий день после процедуры у них была небольшая температура, однако в целом вакцинация прошла хорошо.

Препарат российского производства «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. Разработка доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований. Несколько десятков стран мира одобрили применение этой вакцины для своих граждан.

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