Путин заявил о незаконности увольнения за отказ от прививки при наличии медотвода

Москва, 30 июня. Российский президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что работодатели не имеют права увольнять сотрудников за отказ от прививки при наличии медотвода.

Вопрос президенту по этой теме задал житель Москвы Евгений Цветков. По словам мужчины, у его супруги, работающей в школе, имеется медотвод, однако директор учреждения грозится уволить ее в случае отказа от прививки.

«Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права», — заявил Путин.

Президент также рассказал о безопасности прививки от коронавируса. По его словам, заболеть и находиться в группе риска еще опаснее, чем получить побочные эффекты от вакцины.