Путин заявил о безопасности прививки от COVID-19

, 30 июня. Вакцины от COVID-19 могут иметь противопоказания и побочные эффекты, однако заболеть и находиться в группе риска еще опаснее, заявил президент Владимир Путин.

Можно заболеть коронавирусной инфекцией и получить иммунитет таким образом, подчеркнул Путин в ходе прямой линии, однако этот путь подходит далеко не всем. Многие категории граждан находятся в группе риска, и им гораздо безопаснее привиться, даже если они в первые сутки после прививки будут испытывать легкое недомогание.

«Можно ждать, пока заболеешь, и чувствовать себя бодреньким, веселым, если ты молодой человек совсем и в прекрасной форме. А ведь есть группы риска. Это опасно для жизни. А прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения», — объяснил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, каким препаратом он вакцинировался от коронавирусной инфекции. Глава государства привился «Спутником V», то же лекарство использовала и его дочь.