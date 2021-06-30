Политолог оценил заявление американцев о том, что Украина — опасный союзник США

Проблема «партнерства» с Украиной даже не в ее микроскопическом геополитическом весе, а в том, что эта страна ни по одному пункту не соответствует «западным стандартам»: там чудовищная коррупция, низкий уровень жизни и социальное расслоение, полное отсутствие демократии, несоблюдение прав человека и произвол нацистских банд. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Вызывающее поведение Киева

Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в колонке для National Interest объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника Соединенных Штатов. По его мнению, проукраинские лоббисты в Штатах убеждены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах.

«Однако этот самый «основанный на правилах мировой порядок» — не что иное, как удобное клише, которое очень легко использовать для оправдания самого себя или любых своих поступков», — отметил Карпентер.

Он напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно грубо нарушали эти нормы, насильно свергая по всему миру неугодные правительства. На Украине такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. Специалист обратил внимание, что эти организации с их «уродливыми ценностями» продолжают оказывать влияние на украинскую политику.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Карпентер отметил плачевную ситуацию с правами человека и свободами на Украине.

«Поведение Киева, включающее разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам, — вот это самое поведение омрачает «блестящую» трансформацию Украины и бравурные рассказы о ней. <…> Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный», — подчеркнул он.

«Это даже не смешно»

По мнению Дмитрия Родионова, слова Карпентера можно считать ответом проукраинским лоббистам, которые нигде никакого влияния не имеют, но чрезвычайно настырны, всюду лезут. Украину в США никто всерьез не воспринимает.

«Какой партнер? Это не смешно даже. Говорят, украинские политики платят за встречи и совместные фото с американскими коллегами — это типичное отношение слуг и господ. О каком партнерстве речь? Оно существует только в мозгах украинских пропагандистов, пытающихся представить Украину чуть ли не важнейшим союзником Запада, флангом НАТО и прочее. Помните, после Brexit Петр Порошенко говорил, что Украина готова заменить Британию в ЕС — вот вам и весь их уровень. Клоунада там началась задолго до Владимира Зеленского», — пояснил Дмитрий Родионов.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, проблема «партнерства» с Украиной даже не в ее микроскопическом геополитическом весе, а в том, что эта страна ни по одному пункту не соответствует «западным стандартам»: там чудовищная коррупция, низкий уровень жизни и социальное расслоение, полное отсутствие демократии, несоблюдение прав человека и произвол нацистских банд. Другой вопрос, что для США это «свой негодяй».

«Но Вашингтон (как и Европа) будет максимально дистанцироваться от этого негодяя (это к вопросу о вступлении в НАТО и ЕС — забудьте). При этом, разумеется, продолжится всестороння поддержка. Ведь для Запада Украина никакой не партнер, а рычаг давления на Россию. И отказываться от него Запад не будет и далее, несмотря на неизбежную дальнейшую деградацию и токсичность Украины», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Украину ждут еще более тяжелые времена.