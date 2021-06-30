Глава HBO подтвердил множество проектов по «Игре престолов»

Вашингтон, 30 июня. Глава HBO Кейси Блойс подтвердил разработку множества проектов по миру фэнтези американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени».

По его словам, «Игра престолов» получит различные сюжетные линии. Пока, по словам руководителя телеканала, единственный сериал в производстве — это «Дом Дракона».

«Мы имеем множественные проекты в разработке, и, как и всегда, мы будем принимать решения только в случае хорошего сценария и если нам действительно понравится история», — сказал Блойс в интервью THR.

Последние сезоны сериала были сняты уже не по книгам Мартина. Писатель сожалеет, что не успел выпустить финальные книги до конца «Игры престолов», которую показали в 2019 году.