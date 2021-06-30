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Глава HBO подтвердил множество проектов по «Игре престолов»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:29
Общество
Глава HBO подтвердил множество проектов по «Игре престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вашингтон, 30 июня. Глава HBO Кейси Блойс подтвердил разработку множества проектов по миру фэнтези американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени».

По его словам, «Игра престолов» получит различные сюжетные линии. Пока, по словам руководителя телеканала, единственный сериал в производстве — это «Дом Дракона».

«Мы имеем множественные проекты в разработке, и, как и всегда, мы будем принимать решения только в случае хорошего сценария и если нам действительно понравится история», — сказал Блойс в интервью THR.

Последние сезоны сериала были сняты уже не по книгам Мартина. Писатель сожалеет, что не успел выпустить финальные книги до конца «Игры престолов», которую показали в 2019 году.

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