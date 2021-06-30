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Путин оценил поведение «прививочных диссидентов»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:34
Общество
Путин оценил поведение «прививочных диссидентов»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии призвал граждан не прислушиваться к людям, которые выступают против вакцинации.

«Прививочных диссидентов» достаточно много, заявил российский лидер. По его словам, люди, которые считают, что не нужно делать прививки, были всегда.

«Надо прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру», — сказал глава государства.

Он также указал на безопасность прививки от COVID-19. Президент России отвечает на вопросы граждан страны в формате прямой линии. Сегодня это мероприятие проходит уже 18-й раз.

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