Названа дата встречи принцев Гарри и Уильяма после скандала

Лондон, 30 июня. Принцы Гарри и Уильям впервые после ссоры лично встретятся. Они увидят друг друга на открытии памятника матери принцессы Дианы.

Мероприятие запланировано на 1 июля, сообщила газета Daily Mail. Открытие статуи пройдет в саду Кенсингтонского дворца в день рождения принцессы. Матери Гарри и Уильяма 1 июля могло бы исполниться 60 лет.

Братья поссорились около полутора лет назад. Масла в огонь подлило скандальное интервью Гарри и его жены Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. Королевский биограф Хьюго Виккерс рассчитывает, что брать все же поговорят при личной встрече. Но он считает, что Гарри следует стать независимым от мнения возлюбленной, чтобы помириться с родственниками.