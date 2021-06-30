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Президент России объяснил, когда нужно делать ревакцинацию от COVID-19

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:29
Общество
Президент России объяснил, когда нужно делать ревакцинацию от COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Когда нет пандемии, нужно вакцинироваться каждые 12 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках прямой линии.

При росте заболеваемости следует делать повторную прививку через шесть месяцев, отметил глава РФ. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. Во многих странах идет активная вакцинация населения.

В эту среду, 30 июня, Владимир Путин принимает участие в прямой линии в 18-й раз. Задать вопрос главе государства можно через специальное приложение. Трансляция прямой линии доступна как в Сети, так и на телевидении.

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