Президент России объяснил, когда нужно делать ревакцинацию от COVID-19

Москва, 30 июня. Когда нет пандемии, нужно вакцинироваться каждые 12 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках прямой линии.

При росте заболеваемости следует делать повторную прививку через шесть месяцев, отметил глава РФ. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. Во многих странах идет активная вакцинация населения.

В эту среду, 30 июня, Владимир Путин принимает участие в прямой линии в 18-й раз. Задать вопрос главе государства можно через специальное приложение. Трансляция прямой линии доступна как в Сети, так и на телевидении.