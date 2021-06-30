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Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко раскрыла способ сохранить молодость

Шоу-бизнес
Эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко раскрыла способ сохранить молодость
wikipedia.org  /  RussianStyle

Москва, 30 июня. Знаменитый стилист Эвелина Хромченко раскрыла поклонникам секрет молодости и красоты. Рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда в конце февраля отметила юбилей. Ей исполнилось 50 лет, но на свой возраст Хромченко не выглядит. Эксперт популярного шоу «Модный приговор» рассказала, что ей помогает сохранить свежий вид и молодость.

Хромченко в рубрике «вопрос-ответ» честно призналась, что следит за своей внешностью с юных лет. Чтобы сохранить красивую фигуру и ухоженное лицо, ей пришлось от многого отказаться.

«Я не ем нездоровую еду, не пью нездоровые напитки, регулярно очищаю кожу, использую хорошую косметику по уходу и услуги высоких профессионалов в области красоты. И так всю жизнь, с самого юного возраста», — написала стилист.

Она неоднократно отмечала, что модные вещи могут освежить человека. По словам эксперта, правильно подобранная одежда не только скроет недостатки фигуры, но и сделает моложе. Также важную роль играет ухоженный внешний вид.

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красота внешность хромченко
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