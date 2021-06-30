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Путин привился «Спутником V»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:43
Политика
Путин привился «Спутником V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 30 июня. Российские военнослужащие прививаются препаратом «Спутник V», поэтому и сам президент Владимир Путин привился этим препаратом, заявил глава государства в ходе прямой линии.

В рамках ответов на вопросы жителей России Путин подчеркнул, что привился «Спутником V» в том числе и потому, что является главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации. Неприятных ощущений почти не было: после первого укола температура поднялась до 37,2 градуса, однако вскоре упала.

Ранее Путин объяснил свою позицию по обязательной вакцинации граждан. Сам глава государства остается противником принуждения к прививкам, но есть требования закона об эпидемической защите населения 1998 года.

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