Путин привился «Спутником V»

Москва, 30 июня. Российские военнослужащие прививаются препаратом «Спутник V», поэтому и сам президент Владимир Путин привился этим препаратом, заявил глава государства в ходе прямой линии.

В рамках ответов на вопросы жителей России Путин подчеркнул, что привился «Спутником V» в том числе и потому, что является главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации. Неприятных ощущений почти не было: после первого укола температура поднялась до 37,2 градуса, однако вскоре упала.

Ранее Путин объяснил свою позицию по обязательной вакцинации граждан. Сам глава государства остается противником принуждения к прививкам, но есть требования закона об эпидемической защите населения 1998 года.