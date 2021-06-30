Мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул с третьего этажа дома в Севастополе

Соцсети Севастополя взбудоражило видео, на котором мужчина, выпрыгивая из окна третьего этажа многоквартирного дома, приземляется на крышу припаркованного рядом автомобиля, затем спрыгивает с нее и возвращается в подъезд.

Как пишут очевидцы, инцидент произошел в доме, расположенном по адресу Молодых строителей, 1А. При этом многие горожане крайне негативно отнеслись к данному происшествию, называя прыгуна маргиналом. Некоторые местные жители обеспокоились здоровьем мужчины и начали интересоваться в комментариях его состоянием.

Не обошлось, конечно же, и без юмора: некоторые пользователи Сети предположили, что мужчина бежал от ревнивого супруга своей подруги, который не вовремя вернулся из командировки, а кто-то сказал, что герой ролика побежал прививаться от коронавируса.

Примечательно, что многие жители дома впервые слышат об этом видео.

«Я от вас впервые слышу о данном происшествии. Буквально вчера общалась с соседкой, но и она, видимо, об этом ничего не знает, иначе мы как минимум бы это обсудили», — рассказала корреспонденту ФАН жительница дома Ирина.

Зато данный случай известен правоохранительным органам. Как рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе УМВД, 29 июня утром в дежурную часть по Гагаринскому району города Севастополя обратился мужчина, который сообщил о повреждении своего автомобиля Honda. В ходе проверки сотрудниками полиции был задержан 39-летний мужчина, который в дальнейшем был передан бригаде скорой помощи.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщила Жанна Марголина, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, полковник внутренней службы.

В Сети также сообщается, что мужчину направили в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу. Правда, там информацию об этом корреспонденту ФАН подтвердить не смогли.

Остается надеяться, что ущерб, нанесенный автомобилю, пострадавшему севастопольцу удастся как-то возместить, а другие горожане, увидевшие это видео, предпочтут все же покидать квартиры через двери, а не через окна.

Ранее ФАН рассказывал, что полиция начала проверку по факту инцидента, произошедшего под Симферополем, где мужчина на глазах у очевидцев повесил свою собаку.