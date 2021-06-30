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Силовики пытаются разобраться в странной смерти грудничка в Московской области

Происшествия
Силовики пытаются разобраться в странной смерти грудничка в Московской области
pixabay.com  / 

Одинцово, 30 июня. Правоохранители пока не могут выяснить причины смерти младенца. Как стало известно ФАН, перед смертью родительница уложила месячного малыша спать рядом с собой.

Сотрудники скорой медицинской помощи получили утром, 29 июня, сообщение о смерти ребенка в квартире одного из домов городского округа Одинцово. Медики не смогли выяснить предварительную причину его гибели и сообщили об этом в правоохранительные органы.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области назначена проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Семья, в которой случился трагический инцидент, на хорошем счету. Они не состоят на профилактических учетах в социальных службах и полиции, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Было установлено, что ночью женщина покормила сына и уложила его спать рядом с собой на кровать. Когда рано утром она проснулась, то увидела, что рот ребенка залит кровью и он не дышит. Мы рассматриваем несколько версий случившегося».

Как выяснилось, появление малыша на свет происходило с осложнениями. У него было выявлено серьезное патологическое заболевание и родовая травма.

«Основная версия произошедшего — это последствия заболевания малыша. Однако нельзя исключать того, что 21-летняя мать во сне могла нечаянно придавить сына», — дополнил источник.

Тело грудничка направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только ее выводы смогут пролить свет на смерть мальчика. На их основании следователи примут процессуальное решение.

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дети смерть одинцово
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