Путин объяснил, почему его вакцинацию не снимали на видео

Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин объяснил причину отсутствия видеозаписи с его вакцинацией от коронавируса. Об этом он рассказал во время прямой линии с гражданами.

Российский лидер выразил мнение, что в вопросе вакцинации имеет значение сама процедура, а не ее демонстрация. По словам Путина, он не сообщил название препарата, чтобы не создавать конкуренцию.

«Надеюсь, что в большинстве своем граждане понимают: если я сказал, что прививку сделал, значит, так оно и есть», — отметил глава государства.

Путин ранее заявил, что власти постараются сделать так, чтобы ни один из вопросов граждан для прямой линии не остался незамеченным.