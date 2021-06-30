Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 12:54
12:52
Экономика
Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России
12:52
Общество
«Везде хватает узколобых людей»: Путин высказался об украинских националистах
12:51
Политика
Путин прокомментировал исключение русских из коренных народов Украины
12:50
Весь мир
Частный спонсор оплатит размещение Нацгвардии США на южной границе Техаса
12:47
Весь мир
Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
12:47
Армия
Путин объяснил свое решение привиться «Спутником V» вакцинацией в ВС РФ
12:45
Политика
Путин объяснил братство русских и украинцев на примере жителей Израиля
12:45
Политика
«О чем разговаривать?»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским
12:44
Политика
Владимир Путин рассказал о приезде «черненьких»
12:44
Общество
Владимир Путин ответил на вопрос о рисках и противопоказаниях для прививки
Все новости

Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис

Весь мир
Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
Федеральное агентство политических новостей  /  Вероника Комкова

Триполи, 30 июня. Комитет по правам человека в Ливии (NCHRL) призвал переходное Правительство национального единства урегулировать гуманитарный и продовольственный кризис, вызванный повышением обменного курса доллара. Об этом сообщает агентство Al Jamahiria.

Специалисты организации обратили внимание, что подорожание американской валюты спровоцировало в стране рост цен на продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Это, по их мнению, создает угрозу «национальной пищевой безопасности граждан», что впоследствии увеличит уровень бедности.

NCHRL требует от переходного правительства принять решительные меры для сдерживания курса доллара и остановить повышение стоимости продовольствия. Рекомендуется также выполнить возложенные на ПНЕ задачи, предусмотренные «дорожной картой», разработанной участниками Форума политического диалога по Ливии.

Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
pixabay.com  / 

Представители комитета по правам человека глубоко встревожены по поводу ухудшения условий жизни людей и отсутствия важных услуг. В стране наблюдаются перебои с подачей электричества, проблемы в медсекторе, нехватка наличных денег в банках и отсутствие контроля за ценами на государственном рынке. Все вышеперечисленное является результатом гуманитарного кризиса.

В настоящий момент в Женеве проходит очередное заседание Форума политического диалога по Ливии. Участники уже согласовали требования к кандидатам в президенты на предстоящих выборах, запланированных на 24 декабря 2021 года. Консультации продолжатся до 1 июля включительно.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
ливия гуманитарный кризис nchrl
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru