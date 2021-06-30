Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис

Триполи, 30 июня. Комитет по правам человека в Ливии (NCHRL) призвал переходное Правительство национального единства урегулировать гуманитарный и продовольственный кризис, вызванный повышением обменного курса доллара. Об этом сообщает агентство Al Jamahiria.
Специалисты организации обратили внимание, что подорожание американской валюты спровоцировало в стране рост цен на продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Это, по их мнению, создает угрозу «национальной пищевой безопасности граждан», что впоследствии увеличит уровень бедности.
NCHRL требует от переходного правительства принять решительные меры для сдерживания курса доллара и остановить повышение стоимости продовольствия. Рекомендуется также выполнить возложенные на ПНЕ задачи, предусмотренные «дорожной картой», разработанной участниками Форума политического диалога по Ливии.
Представители комитета по правам человека глубоко встревожены по поводу ухудшения условий жизни людей и отсутствия важных услуг. В стране наблюдаются перебои с подачей электричества, проблемы в медсекторе, нехватка наличных денег в банках и отсутствие контроля за ценами на государственном рынке. Все вышеперечисленное является результатом гуманитарного кризиса.
В настоящий момент в Женеве проходит очередное заседание Форума политического диалога по Ливии. Участники уже согласовали требования к кандидатам в президенты на предстоящих выборах, запланированных на 24 декабря 2021 года. Консультации продолжатся до 1 июля включительно.