Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис

Триполи, 30 июня. Комитет по правам человека в Ливии (NCHRL) призвал переходное Правительство национального единства урегулировать гуманитарный и продовольственный кризис, вызванный повышением обменного курса доллара. Об этом сообщает агентство Al Jamahiria.

Специалисты организации обратили внимание, что подорожание американской валюты спровоцировало в стране рост цен на продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Это, по их мнению, создает угрозу «национальной пищевой безопасности граждан», что впоследствии увеличит уровень бедности.

NCHRL требует от переходного правительства принять решительные меры для сдерживания курса доллара и остановить повышение стоимости продовольствия. Рекомендуется также выполнить возложенные на ПНЕ задачи, предусмотренные «дорожной картой», разработанной участниками Форума политического диалога по Ливии.

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Представители комитета по правам человека глубоко встревожены по поводу ухудшения условий жизни людей и отсутствия важных услуг. В стране наблюдаются перебои с подачей электричества, проблемы в медсекторе, нехватка наличных денег в банках и отсутствие контроля за ценами на государственном рынке. Все вышеперечисленное является результатом гуманитарного кризиса.

В настоящий момент в Женеве проходит очередное заседание Форума политического диалога по Ливии. Участники уже согласовали требования к кандидатам в президенты на предстоящих выборах, запланированных на 24 декабря 2021 года. Консультации продолжатся до 1 июля включительно.