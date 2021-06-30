Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 12:53
12:52
Экономика
Путин оценил меры стабилизации цен на продукты в России
12:52
Общество
«Везде хватает узколобых людей»: Путин высказался об украинских националистах
12:51
Политика
Путин прокомментировал исключение русских из коренных народов Украины
12:50
Весь мир
Частный спонсор оплатит размещение Нацгвардии США на южной границе Техаса
12:47
Весь мир
Комитет по правам человека в Ливии призвал правительство решить гуманитарный кризис
12:47
Армия
Путин объяснил свое решение привиться «Спутником V» вакцинацией в ВС РФ
12:45
Политика
Путин объяснил братство русских и украинцев на примере жителей Израиля
12:45
Политика
«О чем разговаривать?»: Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским
12:44
Политика
Владимир Путин рассказал о приезде «черненьких»
12:44
Общество
Владимир Путин ответил на вопрос о рисках и противопоказаниях для прививки
Все новости

Президент России назвал единственный способ остановить пандемию

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:24
Общество
Президент России назвал единственный способ остановить пандемию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил единственный способ, который может способствовать предотвращению развития коронавирусной пандемии.

Этим способом является вакцинация, уверен российский лидер. Он выразил надежду, что предубеждение граждан России будет проходить. Также глава государства напомнил о наличии в стране вакцин, которые являются безопасными и эффективными.

Способ борьбы с распространением COVID-19 президент назвал в ходе прямой линии в среду. Она проходит уже в 18-й раз. В рамках мероприятия лидер страны ответил на вопрос о возможном локдауне в регионах РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Президент России назвал единственный способ остановить пандемию
путин вакцина прямая линия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru