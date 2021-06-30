Президент России назвал единственный способ остановить пандемию

Москва, 30 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил единственный способ, который может способствовать предотвращению развития коронавирусной пандемии.

Этим способом является вакцинация, уверен российский лидер. Он выразил надежду, что предубеждение граждан России будет проходить. Также глава государства напомнил о наличии в стране вакцин, которые являются безопасными и эффективными.

Способ борьбы с распространением COVID-19 президент назвал в ходе прямой линии в среду. Она проходит уже в 18-й раз. В рамках мероприятия лидер страны ответил на вопрос о возможном локдауне в регионах РФ.