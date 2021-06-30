Путин поблагодарил волонтеров в ходе прямой линии

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за обработку вопросов от жителей страны в ходе прямой линии.

Добровольцы помогают рядовым гражданам страны разбираться с волнующими их вопросами. Глава государства поблагодарил волонтеров за их работу, а также выразил надежду, что их деятельность будет такой же продуктивной по окончании мероприятия.

Российский лидер принимает участие в 18-й по счету прямой линии 30 июня. Федеральные каналы ведут прямую трансляцию мероприятия. Самый длинный по продолжительности эфир Путина длился 4 часа 37 минут, он состоялся в 2013 году.