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Путин поблагодарил волонтеров в ходе прямой линии

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:20
Общество
Путин поблагодарил волонтеров в ходе прямой линии
Pr Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за обработку вопросов от жителей страны в ходе прямой линии.

Добровольцы помогают рядовым гражданам страны разбираться с волнующими их вопросами. Глава государства поблагодарил волонтеров за их работу, а также выразил надежду, что их деятельность будет такой же продуктивной по окончании мероприятия.

Российский лидер принимает участие в 18-й по счету прямой линии 30 июня. Федеральные каналы ведут прямую трансляцию мероприятия. Самый длинный по продолжительности эфир Путина длился 4 часа 37 минут, он состоялся в 2013 году.

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