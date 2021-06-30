Путин объяснил свою позицию по обязательной вакцинации

, 30 июня. Обязательная вакцинация может вводиться для отдельных категорий граждан, и это соответствует закону, заявил президент России Владимир Путин.

Свою позицию по обязательной вакцинации президент России объяснил в ходе прямой линии 30 июня 2021 года. Президент продолжает оставаться противником такого рода мер, однако губернаторы регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию. Чтобы понять законные основания для этого, следует обратиться к закону об эпидемиологической безопасности 1998 года, в котором перечислен перечень обязательных препаратов.

Также в ходе прямой линии президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров. Без их помощи, уверен он, обработать сотни тысяч запросов от граждан невозможно.