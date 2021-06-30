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Путин намерен уделить внимание каждому вопросу россиян к прямой линии

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:19
Политика
Путин намерен уделить внимание каждому вопросу россиян к прямой линии
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин во время открытия прямой линии заявил, что власти постараются сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Глава государства добавил, что на прошлые прямые линии также поступили миллионы обращений.

«На первый взгляд это самонадеянное заявление. Мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — сказал российский лидер.

В Кремле ранее подтвердили информацию о том, что те вопросы, на которые не успеет ответить президент, будут в дальнейшем изучены. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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