Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 17:28
17:26
Происшествия
ДТП с шестью автомобилями в Ленобласти унесло жизнь ребенка
17:25
Происшествия
Навальный назвал заявление о планируемом побеге шуткой
17:25
Спорт
Президент России призвал защитить спорт от политизации
17:23
Общество
Турция заявляет, что полностью готова обеспечить безопасность российских туристов
17:22
Общество
Российские ученые смогли получить топливо из воды
17:20
Весь мир
Высший суд Турции поддержал решение президента о выходе из Стамбульской конвенции
17:20
Происшествия
Болельщица «Тур де Франс» арестована за срыв первого этапа велогонки
17:17
Политика
Чешский журналист предложил способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2»
17:14
Общество
Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН
17:12
Общество
«Вы лучшие»: Путин обратился к российским олимпийцам
Все новости

Вассерман оценил опасения новой атомной катастрофы в Японии

Общество
Вассерман оценил опасения новой атомной катастрофы в Японии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Существует вероятность повторения в Японии трагедии сродни аварии на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал опасения мировой общественности из-за того, что в Японии после длительного простоя вновь запущен в работу один из старейших в мире реакторов на третьем энергоблоке АЭС «Михама».

«Все зависит от того, кто делал этот энергоблок. Если его проектировали сами японцы, то, скорее всего, все пройдет благополучно. Если же к его проектированию причастны американцы, как было с атомной станцией «Фукусима-1», в этом случае могут быть очень серьезные проблемы», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман указал на главный просчет специалистов из Соединенных Штатов, который привел к трагедии в 2011 году.

«На станции «Фукусима-1» проблемы были связаны не с реактором, там все было спроектировано нормально. Проблема была порождена тем, что американцы не разобрались в местных географических условиях и разместили блок аварийных электрогенераторов в таком месте, что волна, захлестнувшая энергоблок, затронула и генераторы. Когда энергоблок остановился, не запустилась система аварийного охлаждения», — пояснил журналист.

Вассерман оценил опасения новой атомной катастрофы в Японии
wikipedia.org  / Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA 3.0

В завершение он отметил высокий уровень профессионализма японских ученых.

«Что касается японских проектировщиков, насколько я знаю, они сделали много станций, ни на одной из них не было сколько-нибудь серьезных проблем. Так что если этот энергоблок спроектирован самими японцами, то беспокоиться совершенно не о чем», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман назвал скрытую цель провокации с британским эсминцем Defender близ Крыма. По его мнению, причиной вторжения стало желание Лондона помешать диалогу между Россией и Евросоюзом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вассерман оценил опасения новой атомной катастрофы в Японии
япония аэс вассерман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru