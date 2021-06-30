Вассерман оценил опасения новой атомной катастрофы в Японии

Существует вероятность повторения в Японии трагедии сродни аварии на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал опасения мировой общественности из-за того, что в Японии после длительного простоя вновь запущен в работу один из старейших в мире реакторов на третьем энергоблоке АЭС «Михама».

«Все зависит от того, кто делал этот энергоблок. Если его проектировали сами японцы, то, скорее всего, все пройдет благополучно. Если же к его проектированию причастны американцы, как было с атомной станцией «Фукусима-1», в этом случае могут быть очень серьезные проблемы», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман указал на главный просчет специалистов из Соединенных Штатов, который привел к трагедии в 2011 году.

«На станции «Фукусима-1» проблемы были связаны не с реактором, там все было спроектировано нормально. Проблема была порождена тем, что американцы не разобрались в местных географических условиях и разместили блок аварийных электрогенераторов в таком месте, что волна, захлестнувшая энергоблок, затронула и генераторы. Когда энергоблок остановился, не запустилась система аварийного охлаждения», — пояснил журналист.

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В завершение он отметил высокий уровень профессионализма японских ученых.

«Что касается японских проектировщиков, насколько я знаю, они сделали много станций, ни на одной из них не было сколько-нибудь серьезных проблем. Так что если этот энергоблок спроектирован самими японцами, то беспокоиться совершенно не о чем», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман назвал скрытую цель провокации с британским эсминцем Defender близ Крыма. По его мнению, причиной вторжения стало желание Лондона помешать диалогу между Россией и Евросоюзом.