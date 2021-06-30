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Началась прямая линия с Владимиром Путиным

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Политика
Началась прямая линия с Владимиром Путиным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась. Россияне через мобильное приложение и call-центры отправили 1,5 млн вопросов главе государства.

Прямая линия с российским лидером проходит в 18-й раз. В этом году запущен новый формат: россияне могут воспользоваться приложением «Москва-Путину», чтобы отправить вопрос президенту. Телеканалы заложили три часа в сетке вещания на трансляцию.

Ранее сообщалось, что мероприятие будут вести две ведущих: представительница телеканала «Россия» Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская с Первого канала.

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