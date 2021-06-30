Генконсул Китая заявил о достижении самой высокой точки в отношениях с Россией

Владивосток, 30 июня. Российско-китайские отношения сейчас находятся на самой высокой точке за историю взаимодействия между странами. Об этом заявил генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь.

Своим мнением дипломат поделился в рамках заседания дискуссионного клуба «Тихоокеанская Россия». Темой встречи стала эволюция взаимоотношений России и Китая. Обсуждения прошли в преддверии 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Вэньбинь отметил важность сохранения на высоком уровне отношений Пекина и Москва. По его словам, стабильность в этом вопросе — гарант устойчивости и многополярности всего мира, передает PrimaMedia.

«Научно-техническое сотрудничество и сотрудничество в сфере сельского хозяйства могут стать двумя новыми ключевыми точками развития», — добавил генконсул.

Российский народ смог добиться существенных результатов в государственном развитии. Об этом ранее заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо.