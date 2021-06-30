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Врач посоветовал, как без осложнений пережить время после вакцинации

Общество
Врач посоветовал, как без осложнений пережить время после вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Рост вакцинированных растет с каждым днем, что действительно приближает россиян к коллективному иммунитету. После прививки у человека может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально, заявили в Роспотребнадзоре. Чтобы перенести без осложнений время после вакцинации, необходимо соблюсти ряд правил.

В беседе с корреспондентом ФАН врач-эксперт Тимур Пестерев согласился с рекомендациями Роспотребнадзора, а также посоветовал не заниматься самолечением при ухудшении самочувствия.

«Все рекомендации после самой вакцинации даются врачами, которые проводят первичный осмотр пациента. Естественно, не рекомендуется употреблять алкоголь несколько дней после вакцинации, при наличии слабости и других незначительных побочных эффектов лучше оставаться дома», — рассказал собеседник агентства.

Врач отметил, что все побочные эффекты не опасны, но в таком состоянии человеку лучше быть в покое. Важно перед самой вакцинацией уточнить список противопоказаний, а также препаратов, которые человек принимает. Тактика не сильно отличается от вакцинации после гриппа, подчеркнул Пестеров.

«Если поднимется температура, то вам врач что-нибудь выпишет. Самолечение никогда не приветствуется. Можно просто позвонить участковому врачу, он порекомендует все необходимые лекарства. Перчаточно-масочный режим также никто с прошлого лета не отменял. Значит, после вакцинации необходимо их носить», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что специалисты Российского геронтологического центра при медуниверситете им. Н. И. Пирогова рассказали о вакцинации от COVID-19 пожилых людей.

 

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вакцинация коронавирус пестерев
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