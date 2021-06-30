Вирусолог предупредил о тяжелых последствиях нового штамма COVID-19 среди молодежи

Индийские штаммы коронавируса «Дельта» и «Дельта-плюс» отличаются большей заразностью, поэтому значительное количество людей молодого возраста, подростков и детей будут испытывать проблемы со здоровьем в результате коронавирусной инфекции. Об этом ФАН заявил вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист обратил внимание на то, что, если базовое репродуктивное число для обычных штаммов приближалось к трем, то сейчас по отдельным расчетам оно ближе к восьми — это значительное повышение заразности.

«За счет этого восприимчивыми к вирусу становятся изначально менее подверженные заражению группы, — отметил собеседник ФАН. — Это не значит, что раньше они совсем не болели. Но если они заражались, то вирусная нагрузка, которую они получали, реже вызывала у них тяжелое течение заболевания, а тем более смертельный исход».

Крючков добавил, что небольшим исключением из общей тенденции был мультивоспалительный синдром у маленьких детей, похожий на болезнь Кавасаки. Однако доля таких детей была очень небольшой. Поэтому в целом группа детей, подростков и молодых людей до 30 лет мало страдала от последствий коронавирусной инфекции.

«Теперь же, поскольку заразность и вирусная нагрузка резко повысились, то количества выделяемых инфекционных частиц достаточно для того, чтобы эффективно заражать молодых людей, подростков и детей, — объяснил вирусолог. — Получая большую вирусную нагрузку, эти группы с большей вероятностью начинают страдать от COVID-19 уже со среднетяжелым течением. Случаев стало больше и с тяжелым течением. Тут просто работает математика: если они заражаются в большем процентном соотношении, то увеличивается и количество тяжелых случаев».

Федеральное агентство новостей /

Кандидат медицинских наук напомнил о том, как ситуация развивалась в Индии, где прошла очень серьезная волна коронавируса.

«У них два месяца была фаза роста — это очень долго, — заявил врач. — Выявленных случаев за день было больше 390 тысяч. Понятно, что и смертельных случаев было множество, они резко взлетели. Среди заболевших было много детей, подростков и молодых людей. Также в этих группах было больше случаев среднетяжелого и тяжелого течения и даже смертельных исходов».

По словам вирусолога, индийская система здравоохранения вплотную столкнулась со значительным количеством заболевших, поэтому местные врачи сейчас предупреждают другие страны.

«Теперь значительное количество людей молодого возраста будет испытывать проблемы со здоровьем в результате коронавирусной инфекции», — заключил специалист.

Напомним, что мультисистемный воспалительный синдром начали выявлять у переболевших COVID-19 детей в Индии. Болезнь развивается в течение четырех-шести недель после выздоровления. У ребенка снижается давление, повышается температура, появляется сыпь, конъюнктивит и диарея. Заболевание может привести к смерти.