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НПФ и Банк России согласовали изменения в пенсионную систему

  /   Обновлено: 30 июня 2021 12:10
Экономика
НПФ и Банк России согласовали изменения в пенсионную систему
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июня. Разработкой новой пенсионной системы в России занимаются Центробанк РФ и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Инновационный механизм должен стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии. Действующая на данный момент накопительная часть пенсии должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), согласно плану регулятора.

Ожидается, что застрахованные по новому плану граждане получат возможность самостоятельно распоряжаться накоплениями. Они будут ощущать «некую собственность», передает слова замглавы ЦБ Виктора Чистюхина «Коммерсантъ». Данный подход предлагается ввести в качестве противовеса нынешней системе.

В НПФ согласны с тем, что обязательное пенсионное страхование нужно переводить в стандартизированную пенсионную схему по НПО.

Банк России выступил с рекомендацией продлить реструктуризацию кредитов для россиян, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение обосновано повысившейся заболеваемостью COVID-19.

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