Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на волонтерские движения в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» программный директор форума НКО «Социальный Петербург. Перезагрузка» Марина Седова-Бахенская и специалист отдела поддержки и развития некоммерческих организаций комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Екатерина Самсонова рассказали, как во время пандемии изменилась благотворительная деятельность в Северной столице.

«Пандемия — одна из важных тем, она повлияла на все сферы деятельности, в том числе и на НКО, и на деятельность волонтеров. Уйдя в онлайн, не все организации смогли перестроиться и перестроить процесс взаимодействия с потребителями и волонтерами. Мы даем инструменты помощи для удаленной работы и процессов, которые существуют именно внутри НКО», — заявила Марина Седова-Бахенская.

Директор НКО рассказала, что акция «Мы вместе» возникла год назад, она как раз была направлена на помощь людям, пострадавшим во время пандемии. Пенсионерам, к примеру, привозили продовольственные наборы на дом. Это движение сейчас разрастается, возможно, перерастет в другой проект.

«Волонтерское движение процветало, поскольку нужна была помощь. Наш комитет и волонтеры работали без остановок», — призналась Екатерина Самсонова.

Ранее стало известно, что волонтеры фонда «Апрель» решили организовать интеллектуальный лагерь для воспитанников детских домов в Карелии.