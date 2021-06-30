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Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на волонтерские движения в Петербурге

Общество
Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на волонтерские движения в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Санкт-Петербург, 30 июня. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» программный директор форума НКО «Социальный Петербург. Перезагрузка» Марина Седова-Бахенская и специалист отдела поддержки и развития некоммерческих организаций комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Екатерина Самсонова рассказали, как во время пандемии изменилась благотворительная деятельность в Северной столице.

«Пандемия — одна из важных тем, она повлияла на все сферы деятельности, в том числе и на НКО, и на деятельность волонтеров. Уйдя в онлайн, не все организации смогли перестроиться и перестроить процесс взаимодействия с потребителями и волонтерами. Мы даем инструменты помощи для удаленной работы и процессов, которые существуют именно внутри НКО», — заявила Марина Седова-Бахенская.

Директор НКО рассказала, что акция «Мы вместе» возникла год назад, она как раз была направлена на помощь людям, пострадавшим во время пандемии. Пенсионерам, к примеру, привозили продовольственные наборы на дом. Это движение сейчас разрастается, возможно, перерастет в другой проект.

«Волонтерское движение процветало, поскольку нужна была помощь. Наш комитет и волонтеры работали без остановок», — призналась Екатерина Самсонова.

Ранее стало известно, что волонтеры фонда «Апрель» решили организовать интеллектуальный лагерь для воспитанников детских домов в Карелии.

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