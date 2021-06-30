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Ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП утонул во время рыбалки в Приморском крае

Происшествия
Ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП утонул во время рыбалки в Приморском крае
pixabay.com  / 

Владивосток, 30 июня. Инвалид детства утонул в реке после того, как решил искупаться во время рыбалки. Как стало известно ФАН, ловить рыбу он отправился с дедушкой.

В МО МВД России «Дальнереченский» 29 июня около 18:00 поступило сообщение о гибели на воде 12-летнего мальчика. Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия и выяснила все обстоятельства случившегося.

«По данному факту организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Правоохранители установили, что чрезвычайное происшествие случилось на реке Большая Уссурка.

«Ребенок является инвалидом детства с диагнозом ДЦП и часто страдал приступами эпилепсии. Проживал он в одном из сел Приморского края», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Он воспитывался в полной и благополучной семье. В день трагедии близкие люди мальчика находились на работе».

Ребенок спросил разрешения у родителей пойти на рыбалку с дедушкой. Мама и папа со спокойной душой отпустили свое чадо. Они надеялись, что 70-летний родственник присмотрит за их отпрыском и ничего экстраординарного не случится. Однако на самом деле все вышло не так, как рассчитывали родители.

«Во время ловли рыбы мальчик захотел искупаться и заручился разрешением деда, — продолжил источник. — Он залез в воду и в это время у него начался приступ эпилепсии. Мальчик стал тонуть. Его пытался вытащить из воды дед, а один из местных жителей вызвал врачей скорой медицинской помощи. Однако медики не смогли спасти жизнь подростку. Им оставалось лишь констатировать смерть ребенка».

Тело мальчика направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она поможет установить точные причины смерти подростка.

У следователей возникают вопросы к дедушке пострадавшего. Они не понимают, почему он разрешил лезть в воду парню с таким серьезным диагнозом.

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приморский край утонул дцп ребенок-инвалид
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