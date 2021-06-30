Ливия рассматривает возможность поставки электроэнергии из Марокко

Рабат, 30 июня. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун со своим марокканским коллегой договорились об укреплении сотрудничества. В Королевстве подтвердили готовность к партнерству в области нефти и возобновляемых источников энергии.

На переговорах главы ведомств обсудили ряд тем, в том числе старт работы совместных комитетов и подготовку меморандума о взаимопонимании. Они рассмотрели проекты, о которых шла речь в прошлом, а также закупку ливийских нефтепродуктов и газа. Стороны поговорили о возможности снабжения Ливии электроэнергией через сеть Магриба, к которой она уже подключена.

Министр энергетики, горнодобывающей промышленности и окружающей среды Марокко Азиз Рабах подтвердил, что его страна поощряет инвестиции из Триполи. Он добавил, что в Рабате договорились с Ливийской нефтяной компанией на импорт и распространение продукции в североафриканском королевстве.

Делегация Правительства национального единства (ПНЕ), состоящая из 11 министров, провела официальный двухдневный визит в Марокко. Переговоры политиков направлены на укрепление отношений и развитие сотрудничества в различных областях.