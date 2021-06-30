Проблемы россиян за рубежом обсудили на 25-х научных чтениях Института стран СНГ

30 лет назад распался Советский Союз. В Беловежской пуще было подписано соглашение об образовании СНГ, именно тогда русские стали самым большим искусственно разделенным народом в мире. В 1996 году был создан Институт стран СНГ, на плечи которого легла тяжелая работа по поддержке интересов русскоязычного населения на территории постсоветского пространства. В честь 25-летия организации в отеле «Президент» на Якиманке состоялись юбилейные чтения, направленные на укрепление отношений между народами государств-участников СНГ.

В юбилейную дату Институт стран СНГ собрал за круглым столом политиков, экспертов, ученых и священнослужителей для того, чтобы подвести итог своей четвертьвековой деятельности. За время своей работы Институту удалось снять множество бюрократических преград на пути наших соотечественников на Родину, помочь им обрести гражданство, а многие инициативы организации легли в основу важных законопроектов, которые директор Константин Затулин продвигает как депутат Государственной думы.

«В каждом случае самый важный вопрос — определить, в чем состоит национальный интерес, и пытаться достичь результата. Мы не являемся организацией, безучастной к происходящему. У нас есть определенная позиция в каждом случае, по крайней мере, мы пытаемся ее сформулировать и пытаемся работать, не просто исследовать, а работать до достижения цели», — пояснил он.

Главной целью своей работы Институт видит укрепление большого Русского мира на всей территории постсоветского пространства и возврат долга людям, оказавшимся на чужбине не по своей воле. К тому же, тенденция сближения бывших стран СНГ с Россией в последнее время ощущается наиболее остро.

«Несмотря на все прогнозы наших «доброжелателей», СНГ жило, живет и будет жить. Чем больше проходит времени после распада Советского Союза, тем сильнее мы понимаем, что нас связывает много общего, и мы чувствуем стремление наших постсоветских республик все-таки сблизиться и с Россией, и между собой, и большую роль в этом, конечно, сыграл Институт стран СНГ», — подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Реальными достижениями своей работы Институт считает принятие законопроектов и поправок в законы, которые существенно облегчают положение наших соотечественников, желающих переехать в Российскую Федерацию. Так, например, недавно была предложена и активно продвигается поправка к 66-й статье, которая впервые включит в Конституцию РФ понятие «Соотечественник».

«Недавно был внесен законопроект о репатриации, который конкретизирует это понятие, и поможет людям, которые либо родились в России, либо являются представителями народов, у которых нет нигде государства кроме России – это русские, башкиры, татары и другие наши народы, плюс отдельно выделены украинцы и белорусы. Им будет предоставлена облегченная возможность получить гражданство России. Мы в долгу перед теми людьми, которые оказались вне Родины после развала Советского Союза не по своей воле», — уверен политолог Иван Скориков.

Одним из важнейших направлений деятельности Института является мониторинг военно-политических конфликтов на территории бывшего советского союза: Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, республик бывшей Югославии, Нагорном Карабахе и, конечно, на Украине, где наиболее остро чувствуется проблема ущемления гражданских прав русскоязычного населения. На этом фланге Институтом ведется активная борьба за Русскую Украину, за нашу единую историю, за православную веру и русский язык. Эту проблему поднял присутствовавший на встрече директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

«Русский народ — это один из самых больших разделенных народов в мире, в новейшей истории. И не вина людей, которые остались за пределами Советского Союза, в том, что они русские, что они родились где-то в Прибалтике или на Украине, или еще где-то. И проблема соблюдения их политических и гражданских прав, она не решается лет 30. Я хочу заметить, что права афроамериканцев в рамках BLM освещаются западными СМИ очень активно, а права русских, русскоязычных, не упоминаются вовсе, как будто их нет», — отметил он.

Федеральное агентство новостей /

Во время чтений прошло награждение: «Большая Крымская медаль» была торжественно вручена тем, кто внес наиболее существенный вклад в дело сохранения русского мира, в том числе — за участие в «Русской весне» и возвращении Крыма и Севастополя в Россию. Медаль с портретами Екатерины Великой и Владимира Путина получили командующий черноморским флотом, адмирал Игорь Касатонов, министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, политолог Андраник Мигранян, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и другие яркие личности, выступающие за интеграцию России на постсоветском пространстве.

Юбилейные чтения показали, что Институт развивается: открывает новые филиалы, выступает лидером общественного мнения в экспертных сообществах, получая при этом заслуженные государственные награды, а также защищает наши права во благо России и ради сохранения Русского мира, в чем мы и желаем Институту больших успехов.