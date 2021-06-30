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«Надеюсь, не умрет с горя»: Манукян «разбил сердце» Гордона правдой о Галкине и Крыме

Шоу-бизнес
«Надеюсь, не умрет с горя»: Манукян «разбил сердце» Гордона правдой о Галкине и Крыме
Федеральное агентство новостей  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Anatoly Lomokhov/Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер и телеведущий Вадим Манукян с иронией ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который связал семейные проблемы певца Филиппа Киркорова с темой Крыма.

Ранее в YouTube-канале Гордона появилось его видеообращение к Киркорову, в котором журналист «раскрыл» возможную причину расставания российского поп-короля с певицей Аллой Пугачевой. По версии Гордона, примадонна российской эстрады ушла к юмористу Максиму Галкину в том числе из-за Крыма. Отметим, Пугачева действительно избегает крымской темы в публичных выступлениях и, согласно данным из открытых источников, не ездила на полуостров в последние годы.

По мнению Гордона, расхождения по крымскому вопросу и привели к окончательному разрыву с Киркоровым.

«Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? — обратился Гордон к Киркорову. — Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?»

По мнению журналиста, Киркоров сможет вернуть расположение украинской публики, только если публично извинится и признает, что «Крым принадлежит Украине».

Что-то тут не вяжется, считает Вадим Манукян, ведь супруг Аллы Пугачевой спокойно ездит в Крым, за что даже «удостоился» отдельной страницы на скандальном украинском сайте «Миротворец». Напомним, этот сайт неоднократно публиковал персональные данные граждан, которые впоследствии становились жертвами не только угроз, но и гораздо более страшных преступлений.

«Надеюсь, не умрет с горя»: Манукян «разбил сердце» Гордона правдой о Галкине и Крыме
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«Мне очень жаль разбивать ранимое сердце Дмитрия Гордона, который так убивается из-за Крыма, что даже набросился на Киркорова, — с иронией отметил Манукян в комментарии ФАН. — Однако напомню, расхваливаемый Гордоном Максим Галкин тоже после 2014 года бывает на полуострове с выступлениями. Может, Дмитрий считает, что Максим делает крюк через Украину, чтобы попасть в Крым? Пусть у своих знакомых из СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ФАН) уточнит эту информацию, думаю, его там очень удивят. Да и на сайте «Миротворец» подробно все расписано.

Гордон так распинался насчет того, что не ждет Киркорова в Киеве, и понимает, почему Пугачева променяла Филиппа на Галкина, типа Максим — такой молодец! Да, Дмитрий, Максим Галкин действительно молодец. Он бывает в российском Крыму — так же, как и Киркоров, так же, как и любой другой законопослушный российский гражданин. Надеюсь, Гордон не умрет с горя, узнав эту страшную правду».

Ранее появилась информация, что на Украине Филиппа Киркорова признали угрозой нацбезопасности, предположительно, из-за его выступлений в Крыму. Однако затем дискриминационное решение по Киркорову было отменено.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором за это решение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. Однако Киев и страны Запада отказываются признавать российский статус Крымского полуострова.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Надеюсь, не умрет с горя»: Манукян «разбил сердце» Гордона правдой о Галкине и Крыме
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