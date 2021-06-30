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Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

  /   Обновлено: 30 июня 2021 11:19
Политика
Названы имена ведущих прямой линии с Путиным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 июня. Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным будут вести два ведущих. Прямая трансляция начнется в полдень 30 июня.

Масштабное мероприятие будет вести представительница телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде, передает РИА Новости. Второй ведущей станет Екатерина Березовская с Первого канала.

Перед прямой линией с президентом россияне направили более 1,5 миллиона вопросов. Обращения будут поступать и во время эфира. Их можно направить по СМС, через приложение или call-центр.

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