Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

Москва, 30 июня. Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным будут вести два ведущих. Прямая трансляция начнется в полдень 30 июня.

Масштабное мероприятие будет вести представительница телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде, передает РИА Новости. Второй ведущей станет Екатерина Березовская с Первого канала.

Перед прямой линией с президентом россияне направили более 1,5 миллиона вопросов. Обращения будут поступать и во время эфира. Их можно направить по СМС, через приложение или call-центр.