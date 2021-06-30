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Минздрав РФ утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса в регионах

  /   Обновлено: 30 июня 2021 11:20
Общество
Минздрав РФ утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса в регионах
pixabay.com

Москва, 30 июня. Министерство здравоохранения РФ подготовило временные рекомендации о порядке проведения прививочной кампании в регионах. Документ направлен властям субъектов страны.

Сделать прививку в России можно бесплатно. Для этого потребуются паспорт и полис ОМС. После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу вакцинация будет проходить в плановом режиме, то есть раз в год, объяснили в министерстве здравоохранения.

Россиянам дали советы, как подготовиться к прививке от COVID-19. Лучше вакцинироваться в пятницу или на выходных, когда есть возможность немного отдохнуть. Принимать какие-либо средства против аллергии заранее не стоит. При повышении температуры можно выпить жаропонижающее.

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