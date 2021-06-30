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Тимати, Джиган, Навка и Валерия пришли на день рождения сына Филиппа Киркорова

  /   Обновлено: 30 июня 2021 11:13
Шоу-бизнес
Тимати, Джиган, Навка и Валерия пришли на день рождения сына Филиппа Киркорова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 июня. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров собрал массу звездных гостей на дне рождения своего сына Мартина. Мальчику исполнилось девять лет 29 июня.

Именитый певец поделился эмоциями от праздника на своей странице в Instagram. Киркоров показал снимки со звездами, которые пришли поздравить его сына со знаменательной датой.

Среди гостей оказались певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, фигуристка Татьяна Навка, певица Жасмин и композитор Игорь Крутой со своей сестрой Аллой. Кроме того, праздник посетили телеведущие Андрей Малахов и Юлия Барановская, а также друг короля эстрады — рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава.

Рэпер Тимати пришел на день рождения Мартина Киркорова с сыном Ратмиром, дочерью Алисой и матерью Симоной Юнусовой. Гостями праздника стали рэпер Джиган, его супруга, модель и блогер Оксана Самойлова, а также их четверо детей. Некоторые звезды поблагодарили певца за праздник в комментариях под постом.

«Как всегда на высшем уровне!» — написал Дава.

«Спасибо за прекрасный праздник!» — поблагодарила Валерия.

В честь дня рождения сына Киркоров трогательно обратился к мальчику. Король эстрады назвал ребенка своей надеждой и гордостью.

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Валерия киркоров тимати навка джиган
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