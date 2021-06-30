Первый детеныш альпаки появился на свет в зоопарке Красноярского края

Красноярск, 30 июня. Южноамериканские альпаки Ромео и Джульета, проживающие в парке флоры и фауны «Роев ручей», впервые стали родителями. На свет появилась белая самочка со светло-коричневыми пятнами.

Новая обитательница парка ласковая, с добрым и покладистым характером, отмечают сотрудники. Ее родители прибыли в «Роев ручей» пять лет назад из Нижнего Новгорода. На тот момент им еще не было и года. Джульетта — блондинка, а Ромео — яркий брюнет.

Каждую весну парочке делают модные прически. Сотрудники парка даже сыграли им настоящую свадьбу — невеста была с фатой, а жениха украшала шикарная бабочка. И вот спустя пять лет у «супругов» появилось первое потомство.

Детенышу уже один месяц, но имени у него пока нет. Зоологи предложили жителям Красноярского края придумать кличку для маленькой альпаки. Для этого нужно на странице парка в Instagram проголосовать за один из понравившихся вариантов. Среди них — Джази, КофИ, Лэми и Симба. Свое долгожданное имя альпака получит по итогам голосования 2 июля.