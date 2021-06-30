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Юбиляр попала в реанимацию после смертельного ДТП на Кубани

Происшествия
Юбиляр попала в реанимацию после смертельного ДТП на Кубани
Global Look Press  /  Jonathan Hayward / Keystone Press Agency

Краснодар, 30 июня. ФАН публикует список пострадавших в результате жуткой аварии в районе станицы Новомышастовская.

Одна женщина, 37-летняя Татьяна Т., в настоящее время находится в травматологии. Второй пострадавшей является Таисия З., которая в день инцидента праздновала свое 60-летие. Она пребывает в крайне тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Авария произошла из-за лобового столкновения автомобилей Toyota и «Лада». В результате инцидента погибли пять человек, несовершеннолетних среди жертв нет.

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