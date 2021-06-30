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Россиянка выяснила честное мнение австралийца о ее соотечественниках

Общество
Россиянка выяснила честное мнение австралийца о ее соотечественниках
pixabay.com

Москва, 30 июня. Российская туристка на Бали пообщалась с австралийцем и выяснила его мнение о россиянах. Оказалось, что жители Австралии очень ценят красоту русских девушек.

Собеседник туристки был очень удивлен количеству отдыхающих на Бали россиян, он даже пошутил по этому поводу, припомнив историю Крыма.

«Такими темпами через пять-десять лет русские на острове проведут референдум и Бали будет признан частью РФ», — пошутил австралиец.

Австралийцы считают русских девушек очень красивыми. В популярном сервисе знакомств его соотечественники выбирают именно россиянок. Иногда даже женятся на них и вместе путешествуют.

Жители Австралии не считают жителей России самыми крутыми тусовщиками, в отличие от других иностранцев. Собеседница предположила, что причиной такого мнения может быть любовь самих австралийцев к веселому времяпрепровождению с распитием спиртных напитков.

После беседы с иностранцем девушка сделала вывод, что в Австралии не склонны делить людей по расовому и национальному признаку.

«Австралийцы как дети, открытые, доброжелательные. Живут, кайфуют и никого не трогают», — пишет россиянка в своем блоге о путешествиях.

К русским у австралийцев нет какого-то предвзятого отношения. Россиянке понравился их подход к жизни.

Переехавшая из Сибири в Португалию россиянка рассказала, как на ее новой родине относятся к русским. Португальцы считают всех русскоговорящих русскими вне зависимости от страны проживания.

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