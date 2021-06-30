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Чешская полиция отказалась возбуждать дело по взрывам во Врбетице

  /   Обновлено: 30 июня 2021 11:18
Политика
Чешская полиция отказалась возбуждать дело по взрывам во Врбетице
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Прага, 30 июня. Полиция Чехии не располагает достаточными доказательствами для возбуждения уголовного дела по взрывам во Врбетице. Об этом сообщили представители правоохранительной системы.

Речь идет об инцидентах, которые произошли на чешских складах боеприпасов в 2014 году. Прага придерживается версии, что к случившемуся якобы причастны иностранные спецслужбы. Однако, по информации полиции, возбуждение уголовного дела пока невозможно из-за недостатка оснований.

Генпрокурор Чехии Павел Земан ранее объявил об уходе в отставку. Он объяснил свое решение разногласиями с высокопоставленными политиками, в том числе в позициях по взрывам во Врбетице.

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