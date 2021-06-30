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Рынок ценных бумаг США вырос во время торгов во вторник

Экономика
Рынок ценных бумаг США вырос во время торгов во вторник
pixabay.com

Вашингтон, 30 июня. Уверенность американских инвесторов в восстановлении экономики постепенно берет верх над опасениями из-за коронавируса, что отражается в общем росте рынков.

Индекс S&P500 прибавил 0,03%, тем самым поднявшись до 4291,80 пункта. Это стало продолжением долгого тренда — индекс растет в течение четырех месяцев подряд. В свою очередь Nasdaq набрал 0,19% и достиг 14 528,33 пункта, сообщает «Интерфакс».

Поводом для оптимизма стали опубликованные во вторник результаты социологических исследований. Индекс потребительского доверия достиг рекордных показателей с февраля 2020 года.

Прошлым положительным стимулом для рынка стали новости о масштабной модернизации инфраструктуры США и достижении соответствующих договоренностей, однако этого не хватило, чтобы фондовые индексы удержали свои рекордные позиции.

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