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Тульская область стала частью «Императорского маршрута»

Общество
Тульская область стала частью «Императорского маршрута»
Фото администрации города Тулы  / 

Тула, 30 июня. Культурная и туристическая привлекательность Тульской области продолжает активно развиваться. В регионе открываются новые музеи, разрабатываются различные программы для любителей путешествовать. Ранее ФАН сообщал о принятии решения об открытии в Туле филиала Бахрушинского музея в популярном среди горожан и туристов историческом центре города.

Теперь Тульская область получила еще один аспект туристического развития. Регион включен в программу «Императорского маршрута», став 22-м в этом списке. Проект посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых.

«У проекта «Императорский маршрут» уже огромный просветительский потенциал и нам важно, чтобы в культурно-исторической программе появлялись новые актуальные форматы, привлекательные и для молодых ребят, которые смогут открывать для себя историю и культуру своей страны через путешествия.  В Туле, помимо богатой истории, есть и современная инфраструктура, новые креативные пространства, открываются новые отели, исторический центр обустроен под запросы современного туриста», — цитирует руководителя Федерального агентства по туризму Зарину Догузову пресс-служба правительства Тульской области.

В ходе церемонии подписания соглашения о вхождении Тульской области в национальный туристический маршрут глава региона Алексей Дюмин выразил уверенность, что проект станет импульсом для дальнейшего развития. Теперь национальным и региональным туроператорам предстоит формировать конкретные предложения для путешествий в рамках соглашения.

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