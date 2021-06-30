Ростовская область становится зоной экологического бедствия: расследование ФАН

Мусорная реформа на Дону стартовала с запозданием, в 2019 году. За несколько лет в регионе должны будут появиться восемь современных межмуниципальных отходоперерабатывающих экологических комплекса (МОЭК). Но пока на полную мощность выходит только один — Волгодонский, другие во всю уже принимают отходы.

Такое положение дел в области беспокоит местных жителей. Активнее всего противоборство разворачивается на территории Мясниковского района, где введена уже третья очередь МОЭКа ГК «Чистый город», на долю которого выпадает обслуживание донской столицы.

Первые ласточки

О строительстве МОЭКа вблизи хутора жители узнали два года назад из районных газет. Администрация пообещала им определенные преференции и инвестиции в благоустройство, однако сами хуторяне просили только чистого воздуха. Ведь Мясниковский район и так славится на всю область тем, что здесь есть скотомогильники с сибирской язвой, военный полигон, расконсервированное хранилище радиоактивных отходов, а также завод по переработке отходов деятельности медицинских учреждений. А на вопрос: «Почему именно здесь должен появиться еще и мусороперерабатывающий комплекс?» — хуторянам отвечали, что это, мол, оптимальное место. Жители выступили против.

На всех общественных слушаниях, которые проходили в сельсовете, каждый из сельчан высказывал свое мнение, идущее вразрез с мнением регионального оператора и местной администрации. Однако жителей не услышали.

Дмитрий Становов /

ГК «Чистый город» приобрел 98 га земель сельхозназначения, на тот период имеющих статус рекреационных, и со временем перевел их в промышленные. Чтобы создать такую огромную базу, компании пришлось объединить 19 сельскохозяйственных участков.

В период начала строительства селян убеждали, что это никоим образом не будет похоже на свалку, это абсолютно новый, экологический комплекс, который предусматривает закрытый цикл обращения с отходами, но жители хутора такое мнение не разделяли.

С 2019 года у веселовцев началось настоящее «веселье». Они регулярно выходили на митинги. Протестовали против возведения комплекса, выступали против строительства дороги. Писали жалобы и обращались к губернатору, но когда пришла пандемия, им осталось только вывешивать плакаты на заборах своих дворов, а мусор в это время уже активно свозился.

В те дни руководство ГК «Чистый город» рассказывало о создании высокотехнологичного отходоперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе с годовым оборотом отходов 800 тонн в год, отмечая, что уже построена объездная дорога и сделано обустройство хозяйственной зоны объекта.

Генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина говорила журналистам, что полигон возводится по новейшим технологиям, а в его основании лежит водонепроницаемый противофильтрационный экран. Именно он не позволяет отходам проникать в подземные воды и почву.

Руководство компании также отмечало, что в основу карты полигона заложена система мониторинга фильтратообразования, состоящая из трубопроводов, по которым фильтрат поступает в специальные колодцы и отправляется на обеззараживание.

Дмитрий Становов /

Государственная экспертиза признала соответствующей проектную документацию Мясниковского МОЭКа и решила, что никакого критического влияния на окружающую среду новый комплекс не окажет. В ответ жители хутора обратились в организацию «Живая планета» и заказали свою, независимую экспертизу, которая установила, что нормативам для полигона ТКО участок соответствует.

Тем не менее при проведении экспертизы экологам «Живой планеты» удалось найти грубые нарушения в самом проекте комплекса, которые не соответствовали безопасной эксплуатации на заявленный срок.

«В представленной проектной документации на объекте не предусмотрены какие-либо мощности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Обработка отходов в части сортировки с извлечением полезных фракций осуществляется на Мусоросортировочном комплексе, расположенном на территории городского округа Ростова-на-Дону (в северо-западной промышленной зоне)», — говорится в документе.

Однако суд отклонил результаты независимой экспертизы, что и стало отправной точкой многолетнего противостояния.

Причины и следствие

В результате неоднократных судебных разбирательств организации «Живая планета» через суд удалось вернуть часть земель, переведенных из статуса сельскохозяйственного назначения в промышленные. Об этом рассказала член президиума организации «Живая планета» Наталья Лобко.

«Наша заслуга в том, что нам удалось отсудить часть земель. Но вопрос в том, кто вообще принимал территориальную схему для расположения Мясниковского МОЭКа. Такое ощущение, что просто ткнули пальцем куда-то и сказали: «Давайте здесь». Поэтому, спустя время, мы уже отошли от общих вопросов. Разговариваем используя только факты, приходим к власти и говорим, где и как нарушено законодательство», — пояснила Наталья.

То, что участки переведены с нарушением законодательства, подтвердили и в суде. По мнению специалистов, «обозначение земли частично как земли под промышленные объекты и земли сельхозназначения взаимоисключают друг друга».

Дмитрий Становов /

Тем не менее мусор на временную накопительную площадку везут уже второй год, хотя в 89 ФЗ ст. 1 говорится о максимальной эксплуатации в 11 месяцев, после чего отходы должны быть обработаны и утилизированы. Помимо этого, как утверждают жители поселка, есть и нарушения по хранению отходов, не говоря о сортировке, которая до сих пор остается в проекте.

В распоряжении ФАН оказалось множество документов, включая последнее обращение от РРО МОО «Живая планета» к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

«По состоянию на 1 апреля 2021 г. на ПВН складировано 3 410,15 тыс. куб. м, или 559,3 тыс. тонн, отходов I–IV классов опасности (данные Ростовстата по объему вывозимых ТКО по г. Ростову-на-Дону и Мясниковскому району), т. е. ООО «ГК «Чистый город» за период с 14.05.2020 г. по 14.04.2021 г. (предельный 11-месячный срок накопления отходов) складировал на ПВН отходы более 1694,8 тонн в сутки», — прописано в документе.

В настоящее время жители хутора Веселый подали три иска. Первый — о переводе земель ГК «Чистый город» из сельскохозяйственного назначения в промышленные земли, второй — об экологической экспертизе и третий — об использовании площадки временного накопления. Кстати, дело уже составляет 13 томов.

«Судья вынесла решение, что земля вокруг МОЭК переведена с нарушениями, а МОЭК, в свою очередь, уверен, что все нормально. Часть земли нам отдали, хорошо. По их словам, они уже сюда вложили 700 млн рублей, а сколько они заработали на этих кучах, которые везут? И медицинские, и химические отходы, спасу нет. По экологической экспертизе у нас большое количество исследований за свой счет. Мы пытаемся доказать, что они сделали подложное положительное заключение. Третий иск касается огромного мусорного террикона, который виден издалека. Разве можно эту кучу назвать площадкой временного накопления? Если мы опустим руки, то нас здесь засыпят мусором, чайки склюют все посевы. Вонь стоит ночью. Полтора года возят, а они планируют возить 20 лет. Представляете, что будет?» — рассказывает член инициативной группы хутора Веселый Оксана Локтионова.

А что областное правительство?

В областном правительстве роль главного комплекса по обслуживанию южной столицы по-прежнему отводят Мясниковскому МОЭКу. Именно сюда, в 30 километрах от Ростова, везут продукты жизнедеятельности ростовчан.

Однако из-за недостатка финансирования сроки возведения, а тем более сдачи объекта в эксплуатацию, постоянно переносятся. Депутаты областного Заксобрания не раз поднимали вопрос об этом МОЭКе.

«Я много раз поднимала вопрос о ходе мусорной реформы и Мясниковского МОЭКа. Некоторые независимые эксперты до сих пор утверждают, что этот объект не готов и на данный момент он способен принести огромный вред экологии. Там серьезный склон, рельеф, и в таком виде, как считают эксперты, все может стекать из грунтовых вод в наши водоемы. За год этот МОЭК вырос в горы мусора», — делится мнением депутат Татьяна Иващенко.

У губернатора области Василия Голубева немного иной взгляд. По его мнению, доведение реформы до логического конца в Ростовской области крайне необходимо, и многие с этим согласны. Главный вопрос — насколько создающиеся МОЭКи отвечают требованиям и нормативам?

«Здесь очевидно есть вопросы и проблемы. Я держу на контроле в целом реализацию этой задачи и отдельно выделяю Мясниковский МОЭК. Есть остаток, который мы никогда не переработаем, и он должен захораниваться, но полезное извлекать из мусора необходимо, как и делать из него полезные продукты. Эта практика известна у нас в стране, она существует и за рубежом, я это видел, и к этому нужно приходить. Очень важно не допустить строительства МОЭКов без соблюдения правил и законов. Я был на Волгодонском МОЭКе и видел его готовность к работе, это тоже не полностью завершенный объект, потому что следующим этапом будет создание там подразделений по переработке мусора, который туда будет доставляться», — говорил губернатор Василий Голубев, обещая к лету посетить Мясниковский МОЭК и самостоятельно разобраться.

В настоящее время у областного правительства есть договоренность со всеми региональными операторами, чтобы они частично приобретали контейнеры за свой счет, однако без федеральной поддержки этот вопрос решить вряд ли удастся.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Дмитрий Становов

Член президиума «Живая планета» Наталья Лобко уверена, что суды зачастую отстаивают интересы государства, но мы должны смотреть правде в глаза и не бояться говорить правду, особенно если не видим переработки.

«Необходимо понять, что без организации работ по сортировке мусора невозможно добиться его переработки. Пока этого нет, многое будет выглядеть неразумно. Есть опыт зарубежных стран, московский опыт, в конце концов. Но пока действует упрощенная схема одного ведра, как ни бейся, ничего не произойдет», — говорит Наталья.

А тем временем региональные операторы вовсю мониторят цены на вывоз мусора, периодически поднимая плату за свои услуги, прикрываясь недостатком средств на строительство МОЭКов.

И снова возникает вопрос: может, реформу нужно было запустить после строительства МОЭКов и не повышать тарифы, оправдывая себя недостатком финансирования на строительство? Увы, ответ на этот вопрос останется далеко за пределами этого текста.